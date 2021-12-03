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परीक्षाएं नजदीक होने के बावजूद विद्यार्थियों से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां करवाई जा रही हैं। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सामान्यतः 30 नवंबर तक वार्षिक समारोह आयोजित करने का प्रावधान है। वर्ष 2026 के लिए शिक्षा निदेशालय ने इसकी समयसीमा बढ़ाकर पांच दिसंबर कर दी है। पहले ऐसे आयोजन अक्तूबर माह तक पूरे करने के निर्देश दिए गए थे। इस वर्ष अंतिम तिथि के बाद समारोहों के आयोजन को लेकर निदेशालय ने कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए हैं। अभिभावकों का कहना है कि वार्षिक समारोह विद्यार्थियों की प्रतिभा दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर होते हैं। लेकिन मुख्य अतिथियों का समय न मिल पाने के कारण इन्हें परीक्षाओं के नजदीक करवाना उचित नहीं है। समारोहों की तैयारियों में विद्यार्थियों का काफी समय लग रहा है। इस दौरान उन्हें पाठ्यक्रम दोहराने और परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए।अभिभावकों की चिंताअभिभावकों मीना देवी, रजत कुमार, रविंद्र, अजय पाल, विनोद कुमार और मंजीत सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र के अंतिम तीन माह विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने मांग की कि स्कूलों में वार्षिक समारोह नवंबर माह तक हर हाल में पूरे किए जाएं। इससे विद्यार्थी अंतिम तीन माह में परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।शिक्षा विभाग का निर्देशउपनिदेशक जिला उच्च शिक्षा विभाग अनिल कुमार तक्खी ने सभी स्कूलों को तय समय सीमा में वार्षिक समारोह आयोजित करने को कहा। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी समस्या या परेशानी की स्थिति में विभाग को सूचित किया जाए।