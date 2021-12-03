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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 फरवरी, 2015 को शाम करीब छह बजे विजय कुमार लापरवाही से कार चला रहा था। उसकी कार ने पहले सड़क किनारे लगे एक बोर्ड को टक्कर मारी और फिर पास की एक दुकान के शटर से जा टकराई। दुकान के पास खेल रहे दो नाबालिग बच्चे वाहन की चपेट में आ गए, जिससे उन्हें चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया था। जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का नक्शा बनाया और तस्वीरें लीं। पुलिस ने वाहन की यांत्रिक जांच भी करवाई और घायल बच्चों के मेडिकल रिकॉर्ड प्राप्त किए। जांच पूरी होने पर पुलिस ने विजय कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। अदालत ने 14 मार्च, 2016 को विजय कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिस पर उसने खुद को निर्दोष बताया था। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 13 गवाहों की जांच की।अदालत का अंतिम फैसलान्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाविक घई ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। इसलिए, विजय कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अदालत ने उसके व्यक्तिगत और जमानत बॉन्ड को भी रद कर दिया है।