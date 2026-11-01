{"_id":"6ae700c11d43df47920923ab","slug":"video-nss-camp-at-government-senior-secondary-school-baol-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बौल में एनएसएस शिविर जारी, विद्यार्थियों को समाजसेवा का दिया जा रहा संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बौल में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) का शिविर जारी है। शिविर के दौरान स्वयंसेवी विद्यार्थियों को समाजसेवा, स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और उन्हें सेवा कार्यों के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, आपसी सहयोग और अनुशासन जैसे गुणों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। शिविर में विद्यार्थियों को स्वच्छता के महत्व और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से उन्हें यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि समाज के विकास में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। शिविर की गतिविधियों के जरिए स्वयंसेवी विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने और समाजहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

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