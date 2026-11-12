{"_id":"6af5393175b8eeebb3015cc2","slug":"video-maa-chintpurni-thursday-morning-live-darshan-himachal-pradesh-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: वीरवार सुबह मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की आस्था, भक्तों ने किए माता रानी के दर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वीरवार की पावन सुबह मां चिंतपूर्णी के दरबार से माता रानी के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। सुबह सवेरे ही श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर शीश नवा रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्तों की आस्था और श्रद्धा देखने को मिल रही है। श्रद्धालु मां के चरणों में माथा टेककर अपने परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। मां चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों के लिए यह पल विशेष आस्था और विश्वास से भरा होता है। आप भी घर बैठे मां चिंतपूर्णी के दर्शन कीजिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।

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