{"_id":"6af5393175b8eeebb3015cc2","slug":"video-maa-chintpurni-thursday-morning-live-darshan-himachal-pradesh-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: वीरवार सुबह मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की आस्था, भक्तों ने किए माता रानी के दर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऊना: वीरवार सुबह मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की आस्था, भक्तों ने किए माता रानी के दर्शन
वीरवार की पावन सुबह मां चिंतपूर्णी के दरबार से माता रानी के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। सुबह सवेरे ही श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर शीश नवा रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्तों की आस्था और श्रद्धा देखने को मिल रही है। श्रद्धालु मां के चरणों में माथा टेककर अपने परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। मां चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों के लिए यह पल विशेष आस्था और विश्वास से भरा होता है। आप भी घर बैठे मां चिंतपूर्णी के दर्शन कीजिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।