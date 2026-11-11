Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Government contractors waiting for payment for five months

Una News: पांच महीने से भुगतान का इंतजार कर रहे सरकारी ठेकेदार

Wed, 11 Nov 2026 11:31 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 11 Nov 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
Government contractors waiting for payment for five months
पंडोगा (ऊना)। प्रदेश में सरकारी विकास कार्यों को पूरा करने वाले ठेकेदार पांच महीने से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। बिल लंबित होने के कारण ठेकेदारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
विज्ञापन

मजदूरों की दिहाड़ी, निर्माण सामग्री के बिल और बैंक की किस्तें चुकाना मुश्किल हो रहा है। आर्थिक तंगी का असर परिवारों पर भी पड़ रहा है। कई ठेकेदार इस बार दिवाली पर भी परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाए।
विज्ञापन


कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी राजीव मेनन, योगराज और योगराज धीमान ने कहा कि सरकारी कामों में ठेकेदारों को पहले अपनी पूंजी लगाकर सीमेंट, सरिया, बजरी, मशीनरी और मजदूरी का खर्च उठाना पड़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद भी भुगतान महीनों तक अटका रहने से आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। कई ठेकेदारों को काम जारी रखने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि भुगतान में देरी जारी रही तो नए विकास कार्य शुरू करने और मौजूदा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में परेशानी आएगी।

ठेकेदार कमल ठाकुर और गणेश धीमान ने कहा कि लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्यों की गति प्रभावित हो रही है। मजदूरों और निर्माण सामग्री का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि लंबित बिलों का जल्द भुगतान किया जाए, ताकि ठेकेदारों को आर्थिक राहत मिल सके और विकास कार्य प्रभावित न हों।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed