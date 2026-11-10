Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Traffic pressure increased after Diwali; people struggled with traffic jams throughout the day.

Una News: दिवाली के बाद बढ़ा वाहनों का दबाव, दिनभर जाम से जूझते रहे लोग

Wed, 11 Nov 2026 06:37 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 11 Nov 2026 06:37 AM IST
विज्ञापन
Traffic pressure increased after Diwali; people struggled with traffic jams throughout the day.
ऊना में फेस्टिवल खत्म होते ही लगने लगा जाम ऊना धर्मशाला ऊना चंडीगढ़ रोड पर लगे जाम में फंसे हुए
प्रमुख चौकों पर यातायात संभालने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। दिवाली की छुट्टियां खत्म होते ही मंगलवार को ऊना शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। नौकरीपेशा लोगों की कार्यस्थलों की ओर वापसी के चलते प्रमुख चौकों और मार्गों पर दिनभर जाम के हालात बने रहे। वाहनों की लंबी कतारों के बीच लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी उठानी पड़ी। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस जवानों को भी खूब पसीना बहाना पड़ा।
त्योहारी छुट्टियां बिताने के बाद लोग अपने कामकाज पर लौटने लगे हैं। इससे निजी वाहनों के साथ बसों की आवाजाही भी बढ़ गई। शहर के मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई और कई स्थानों पर गाड़ियां रुक-रुककर आगे बढ़ती रहीं। इसका असर दैनिक यात्रियों और राहगीरों की आवाजाही पर भी पड़ा।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ के निर्देशानुसार यातायात पुलिस ने प्रमुख चौकों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मोर्चा संभाले रखा। जवान वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकालकर जाम खुलवाने में जुटे रहे। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की।

ऊना में फेस्टिवल खत्म होते ही लगने लगा जाम ऊना धर्मशाला ऊना चंडीगढ़ रोड पर लगे जाम में फंसे हुए

ऊना में फेस्टिवल खत्म होते ही लगने लगा जाम ऊना धर्मशाला ऊना चंडीगढ़ रोड पर लगे जाम में फंसे हुए

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed