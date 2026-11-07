वीडियो: बीबीएमबी मामले में हिमाचल के हक में आए फैसले पर ओकओवर में जश्न, कार्यकर्ताओं ने डाली नाटी

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बीबीएमबी की बिजली हिस्सेदारी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के 6 नवंबर के हिमाचल के हक में आए फैसले की खुशी में शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के सरकारी आवास ओकओवर में जश्न का माहाैल रहा। इस दाैरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं में जमकर नाटी डाली। इस दाैरान मेयर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चाैहान सहित कई पार्षद भी माैजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बीबीएमबी के विजय योद्धा लिखे सीएम सुक्खू की फोटो वाले पोस्टर लेकर डांस किया।

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