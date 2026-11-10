Una News: सुख-आश्रय योजना ने संजय को बनाया आत्मनिर्भर

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बचत से शुरू किया ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कामसंवाद न्यूज एजेंसीऊना। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना अंब उपमंडल के चुरूड़ू निवासी 27 वर्षीय संजय भरवाल के लिए आत्मनिर्भरता का सहारा बनी है। योजना के तहत मिली दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता से उन्होंने कार वॉशिंग सर्विस स्टेशन शुरू किया। कारोबार से हुई बचत को निवेश कर ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम भी शुरू कर दिया। अब दोनों व्यवसायों से वह हर महीने 20 से 25 हजार रुपये तक कमा रहे हैं। उन्होंने एक अन्य युवक को भी रोजगार देने के साथ उसे काम सिखाना शुरू किया है।संजय जब चार साल के थे, तब पिता का निधन हो गया था। मां ने आंगनवाड़ी में काम करने के साथ दिहाड़ी मजदूरी कर उनका और बहन का पालन-पोषण किया। बाद में मां लकवे से ग्रस्त हो गईं और वर्ष 2023 में उनका निधन हो गया। इसके बाद बहन और जीजा ने संजय की जिम्मेदारी संभाली।संजय के अनुसार कार वॉशिंग से हर माह 12 से 15 हजार रुपये और ऑटो इलेक्ट्रिशियन के काम से 10 से 12 हजार रुपये की आमदनी हो रही है। खर्च निकालने के बाद करीब 10 हजार रुपये की बचत भी कर रहे हैं। उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि प्रशासन योजना का लाभ प्रत्येक पात्र बच्चे तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।