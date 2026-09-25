ऊना: भाजपा महिला मोर्चा की जन आक्रोश रैली में बलबीर चौधरी ने साधा निशाना, सुक्खू सरकार के कार्यकाल पर उठाए सवाल

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ऊना में भाजपा महिला मोर्चा की जिला स्तरीय जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक बलबीर चौधरी ने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक निशाना साधा। उन्होंने जिले में अलग-अलग स्थानों पर आयोजित हो रहे मेलों और सरकारी खर्च को लेकर सवाल उठाए। साथ ही माता चिंतपूर्णी मंदिर की सुगम दर्शन पर्ची व्यवस्था में सामने आई अनियमितताओं की जांच की मांग की। उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार अगस्त 2023 से जून 2026 तक सुगम दर्शन पर्चियों से मंदिर को 16.38 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई है और सॉफ्टवेयर में अनियमितताएं मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।

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