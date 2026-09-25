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ऊना के बल्क ड्रग पार्क को लेकर प्रो. राम कुमार का सरकार पर निशाना, रोजगार और नशे के मुद्दे पर उठाए सवाल
बंगाणा में भाजपा महिला मोर्चा की जिला स्तरीय जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रो. राम कुमार ने बल्क ड्रग पार्क और युवाओं के रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरोली में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के अनुसार परियोजना की कुल लागत करीब 1,923 करोड़ रुपये है और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत है।
प्रो. राम कुमार ने नशे की समस्या को लेकर भी सरकार पर राजनीतिक आरोप लगाए और चिट्टे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की। हरोली के एक बड़े नेता पर राजनीतिक संरक्षण देने का उनका आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोतों से नहीं हुई है।
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