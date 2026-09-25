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ऊना: विवेक शर्मा बोले- पंचायत विकास कार्यों में ढुलमुल रवैया बर्दाश्त नहीं होगा, 31 मार्च तक हर काम पूरा करें
उपमंडल बंगाणा के खंड विकास भवन में कुटलैहड़ के विधायक एवं राज्य कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता विवेक शर्मा ने पंचायती राज विभाग के सचिवों और सहायकों के साथ बैठक की। बैठक में पंचायत स्तर पर चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी ली गई।
विधायक ने प्रत्येक पंचायत में चल रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति, प्रगति और उन्हें पूरा करने के लिए तय समयसीमा के बारे में अधिकारियों और पंचायत कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की।
बैठक के दौरान विवेक शर्मा ने अधिकारियों और पंचायत कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पंचायतों में चल रहे सभी विकास कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं।
उन्होंने कहा कि पंचायत विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का ढुलमुल रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन विकास कार्यों पर वर्तमान में काम चल रहा है, उन्हें हर हाल में 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर काम किया जाए।
विधायक ने कहा कि पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का सीधा लाभ लोगों तक पहुंचता है। ऐसे में विकास कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों और पंचायत कर्मचारियों से कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा निर्धारित समयसीमा में उन्हें पूरा करने पर ध्यान देने को कहा।
विवेक शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायतों के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इन कार्यों का उद्देश्य गांवों में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों का समान और संतुलित विकास करना है, ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानी न उठानी पड़े।
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