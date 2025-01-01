फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   New electric bus service launched from Mairi to Una via Churudu-Hamboli-Bhaira.

Una News: मैड़ी से ऊना वाया चुरुडू-हंबोली-भैरा नई इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू

Fri, 25 Sep 2026 01:21 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 25 Sep 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
New electric bus service launched from Mairi to Una via Churudu-Hamboli-Bhaira.
चुरुड़ू में नई इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाते हुए चिंतपूर्णी विधायक सुदर्शन सिंह बबलू व अन्य।
बड़ही (ऊना)। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को परिवहन सुविधा के क्षेत्र में एक और सौगात मिली है। मैड़ी से ऊना वाया चुरुडू, बहेड़ी, सेरी, हंबोली और भैरा नई इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो गई है। वीरवार को चुरुडू में चिंतपूर्णी विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने पूजा-अर्चना के बाद इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर ऊना के लिए रवाना किया। बस सेवा के शुभारंभ पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर बस के चालक अजय कुमार और परिचालक पंकज कुमार को सम्मानित किया गया।
विज्ञापन

बस को हरी झंडी दिखाने के बाद विधायक खुद बस में सवार होकर भैरा तक पहुंचे और नई परिवहन सुविधा का जायजा लिया। मैड़ी से ऊना के लिए यह बस दोपहर 12:20 बजे रवाना होगी। बस करीब 12:45 बजे नंदपुर और लगभग एक बजे चुरुडू पहुंचेगी। इसके बाद बहेड़ी, सेरी, हंबोली और भैरा होते हुए करीब 1:30 बजे ऊना पहुंचेगी। वहीं ऊना से यह बस दोपहर 3:24 बजे मैड़ी के लिए रवाना होगी और करीब चार बजे चुरुडू पहुंचेगी। इसके बाद निर्धारित मार्ग से होते हुए बस शाम करीब पांच बजे मैड़ी पहुंचेगी। विधायक ने कहा कि सरकार और विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों की मांग और आवश्यकता को देखते हुए इस मार्ग पर नई इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसी मार्ग पर एक और बस रूट संचालित किया जाएगा ताकि लोगों को और बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed