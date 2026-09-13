{"_id":"6aa689846766568a900cdd88","slug":"video-bangana-lakhru-goga-jahar-veer-temple-bhandara-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बंगाणा के लखरूंह में गोगा जाहिर वीर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, विशाल भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उपमंडल बंगाणा की जसाना पंचायत के गांव लखरूंह स्थित प्रसिद्ध गोगा जाहिर वीर मंदिर में वार्षिक विशाल भंडारे का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। धार्मिक आयोजन में गांव लखरूंह सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भक्तों ने गोगा जाहिर वीर के दरबार में शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। भंडारे के दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। धार्मिक आयोजन के अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने गोगा जाहिर वीर की विधिवत पूजा-अर्चना की और आरती में भाग लिया। आरती के उपरांत सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का श्रवण किया। सत्संग के दौरान गोगा जाहिर वीर की महिमा का गुणगान करते हुए धार्मिक आस्था, सेवा, सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया गया। सत्संग और आरती के दौरान मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन में भाग लेकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। आयोजन में गांववासियों के साथ-साथ दूर-दराज से पहुंचे भक्तों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। धार्मिक कार्यक्रम के बाद दोपहर 12 बजे मंदिर परिसर में विशाल लंगर शुरू किया गया। लंगर शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर कमेटी और सेवादारों ने श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से प्रसाद वितरित किया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सेवादारों ने पूरी श्रद्धा और सेवाभाव के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्था बनाए रखने में सभी ने सहयोग किया। गांववासियों और दूर-दराज से पहुंचे भक्तों ने भंडारे में सहयोग कर आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। वार्षिक भंडारे के समापन पर मंदिर परिसर में श्रद्धा और भाईचारे का माहौल बना रहा।

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