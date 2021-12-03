Una News: हर पंचायत में संवाद रजिस्टर लगाएंगे विधायक
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 13 Sep 2026 12:35 AM IST
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ऊना। जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक विवेक शर्मा ने विकास कार्यों के साथ-साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की। विधायक ने कहा कि दूरदराज क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं सीधे उनके कार्यालय तक पहुंचाने के लिए अब पंचायत घरों में विधायक संवाद रजिस्टर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस दौरान विशेष रूप से गरीब और बीपीएल परिवारों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अब प्रत्येक पंचायत घर में विधायक संवाद रजिस्टर रखा जाएगा। ग्रामीण इस रजिस्टर में अपनी समस्या, मांग या सुझाव दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रधान या पंचायत सचिव की ओर से रजिस्टर में दर्ज समस्याओं की रिपोर्ट रोजाना विधायक कार्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद संबंधित समस्या पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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