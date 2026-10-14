{"_id":"6acf71db4e15cb22cf0ec231","slug":"video-arya-public-school-students-visited-the-bangana-post-office-and-learned-about-its-operations-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"आर्य पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने किया बंगाणा डाकघर का भ्रमण, जानी कार्यप्रणाली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बंगाणा। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत आर्य पब्लिक स्कूल बंगाणा के विद्यार्थियों ने बुधवार को डाकघर बंगाणा का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान सातवीं और आठवीं कक्षा के 55 विद्यार्थियों ने भाग लिया और डाक विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की। डाक विभाग के कर्मचारी विपिन कुमार ने विद्यार्थियों को बताया कि डाक एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाई जाती है। उन्होंने पिन कोड की उपयोगिता, डाक के वितरण की प्रक्रिया और डाकघर में संचालित विभिन्न बचत योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को डाक विभाग की कार्यप्रणाली से परिचित करवाना और उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना था। विद्यार्थियों ने डाक सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

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