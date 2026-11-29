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फिट इंडिया मूवमेंट: ऊना में निकाली साइकिल रैली, नशा मुक्त समाज के निर्माण की शपथ भी दिलाई
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में माई भारत ऊना की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडेज ऑन साइकिल के 100वें संस्करण का आयोजन शहीद भगत सिंह मेमोरियल क्लब लठियानी के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला युवा अधिकारी प्रदीप कुमार ने की। वही मंच संचालन कृष्ण कुमार तनोह ने किया। इस विशेष अवसर पर लठियानी व आसपास के क्षेत्र के युवाओं एवं स्थानीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय बीडीसी सुरेश कुमार व लठियानी प्रधान रजनी देवी ने लठियानी बाजार से साइकिल रैली को सयुंक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की शपथ भी दिलाई तथा युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर 50 से ज्यादा साइकिल चालकों ने बाजार से लठियानी स्कूल ग्राउंड तक साइकिल रैली में भाग लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने मे शहीद भगत सिंह क्लब के उपाध्यक्ष शांतनु, सचिव मंथन सोनी, सदस्यों मिठू, दर्शन फौजी, माय भारत स्वयंसेवक अक्षय, मेहक व अंकिता आदि का विशेष योगदान रहा।
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