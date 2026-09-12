{"_id":"6aa4dc8e352c20f1fc069232","slug":"video-video-pickup-truck-overturns-in-raboun-solan-two-injured-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सोलन के रबौण में पलटी पिकअप, दो घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन में एनएच पांच पर रबौण में अनियंत्रित होकर सड़क में पिकअप पलट गई। पिकअप रोहड़ू से परवाणू सेब मंडी के लिए जा रही थी। इसमें 120 सेब की पेटियां लोड की गई थीं। पिकअप में चालक और परिचालक दो लोग सवार थे, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। सड़क में पिकअप के पलटने की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया।

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