सीबीआई की कार्रवाई: देनदारी का डर दिखा मांगी पांच लाख रिश्वत, आयकर अधिकारी पर एफआईआर

जांच एजेंसी के मुताबिक बातचीत के दौरान पहले 4 लाख रुपये देने की मांग की गई। बाद में तीन लाख रुपये तत्काल और दो लाख रुपये एक सप्ताह के भीतर देने पर सहमति बनी। शाम 7 बजे तक रकम देने की बात हुई। इसके बाद अधिकारी के व्हाट्सएप नंबर से कंसल्टेंट को कॉल आई और बातचीत के बाद तीन लाख रुपये लेकर टूटू स्थित पावर हाउस के पास पहुंचने की बात तय हुई। शिकायत के सत्यापन के आधार पर सीबीआई ने 9 सितंबर को एफआईआर दर्ज कर ली। मामले की जांच इंस्पेक्टर सुशील को सौंपी गई है। आरोपी अधिकारी को पकड़ने के लिए उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।