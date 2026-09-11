साइबर क्राइम ब्यूरो की चेतावनी: 80 के दशक की रेट्रो तस्वीरें अपलोड करने से बचें, एआई ट्रेंड बन सकता है मुसीबत

सोशल मीडिया पर इन दिनों तस्वीरों को 80 के दशक के रेट्रो लुक में बदलने का एआई ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लोग पुराने जमाने के कपड़े, हेयर स्टाइल और चेहरे के बदलाव के साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं। इसी बीच स्टेट सीआईडी साइबर क्राइम ब्यूरो ने लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। किसी भी अनजान एआई एप या वेबसाइट पर अपनी स्पष्ट चेहरे वाली तस्वीर अपलोड करने से पहले पूरी जानकारी लें। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार एक सामान्य तस्वीर भी एआई के दौर में संवेदनशील डिजिटल पहचान सामग्री बन सकती है। चेहरे की साफ तस्वीर का इस्तेमाल डीपफेक, नकली प्रोफाइल और भ्रामक वीडियो बनाने में किया जा सकता है। तस्वीर को दूसरे व्यक्ति के चेहरे के साथ मिलाकर ऐसा वीडियो बनाया जा सकता है, जिससे असली और नकली में अंतर करना मुश्किल हो। अपराधी उपलब्ध तस्वीरों से चेहरे का डिजिटल मॉडल तैयार कर फर्जी कंटेंट बना सकते हैं।

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