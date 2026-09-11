हिमाचल: 155 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में मार्च 2027 में बदलेगी वर्दी, खरीद को नए साल में जारी होगा पैसा

अब सरकार अगले वित्तीय वर्ष में नई यूनिफॉर्म के लिए अलग से बजट जारी करेगी, जिसके बाद विद्यार्थियों को निर्धारित डिजाइन और रंग की वर्दी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में 155 सरकारी सीबीएसई स्कूल संचालित हैं, इनमें 90 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन स्कूलों के लिए एक समान पहचान विकसित करने के उद्देश्य से नई यूनिफॉर्म थीम तैयार की गई है। इसके तहत विद्यार्थियों की वर्दी में हरे रंग को प्रमुखता दी जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे स्कूलों की अलग पहचान बनेगी और सीबीएसई संस्थानों में एकरूपता दिखाई देगी।