हिमाचल: कैबिनेट विस्तार पर हाईकमान करेगा अंतिम फैसला, ये विधायक मंत्रीपद की दौड़ में शामिल

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हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से चर्चा में चल रहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू समेत कई कैबिनेट मंत्रियों के दिल्ली दौरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकातों के बीच अब निगाहें कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर पार्टी नेतृत्व मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम तस्वीर साफ कर सकता है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के स्तर पर भी इस संबंध में राय-मशविरा होने की चर्चाएं हैं। मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल और विस्तार को लेकर कांग्रेस के भीतर पिछले कुछ समय से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हाईकमान के फैसले को लेकर विधायकों और मंत्रियों की दिल्ली सक्रियता ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है।