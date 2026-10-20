सोलन: स्वास्थ्य मंत्री ने जलाया बुराई का प्रतीक रावण का पुतला

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सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला दहन किया। इस दौरान श्री जगदंबा रामलीला मंडल सोलन की और से ठोडो मैदान मैदान में राम रावण युद्ध के मंचन किया गया। इसके बाद पुतला दहन का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने पुतला दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया।

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