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Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Solan: Health Minister sets fire to the effigy of Ravana, a symbol of evil

सोलन: स्वास्थ्य मंत्री ने जलाया बुराई का प्रतीक रावण का पुतला

Tue, 20 Oct 2026 08:25 PM IST
Krishan Singh
Krishan Singh Krishan Singh
Updated Tue, 20 Oct 2026 08:25 PM IST
Solan: Health Minister sets fire to the effigy of Ravana, a symbol of evil
सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला दहन किया। इस दौरान श्री जगदंबा रामलीला मंडल सोलन की और से ठोडो मैदान मैदान में राम रावण युद्ध के मंचन किया गया। इसके बाद पुतला दहन का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने पुतला दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया।
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