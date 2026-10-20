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सोलन: श्री जगदंबा रामलीला मंडल ने शहर के मालरोड पर निकाली भव्य शोभायात्रा

Krishan Singh

Updated Tue, 20 Oct 2026 06:23 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 06:23 PM IST







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सोलन में श्री जगदंबा रामलीला मंडल की ओर से मालरोड पर विजयदशमी पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। यह शोभायात्रा गंज बाजार से शुरू हुई और पुराने बस स्टैंड, मालरोड, पुराने उपायुक्त कार्यालय होते हुए ठोडो मैदान तक पहुंची। झांकियों को देखने के लिए मालरोड पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। ... और पढ़ें

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