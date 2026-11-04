{"_id":"6aeb075c6b31b30791073a69","slug":"video-solan-deputy-commissioner-manmohan-sharma-inspected-the-chohdadhar-sports-stadium-site-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने किया चोहड़ाधार खेल स्टेडियम स्थल का निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन के जिला उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बुधवार को कंडाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत झाझा के चोहड़ाधार में खेल स्टेडियम के लिए जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने इस स्थल को उपयुक्त बताया और प्रदेश सरकार से चोहड़ाधार में खेल स्टेडियम निर्माण की मांग की जाएगी। उपायुक्त ने स्थानीय लोगों से डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देकर अपनी आय बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि नालागढ़ में एक बड़े चिलिंग प्लांट का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन शीघ्र होगा। मनमोहन शर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनके निदान का आश्वासन दिया। उन्होंने चोहड़ा के ज्वाला माता मंदिर के लिए सामुदायिक केंद्र और मैदान निर्माण का एस्टीमेट बनाकर भेजने को कहा। इससे पहले स्थानीय ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पंचायत प्रधान राकेश ठाकुर, पूर्व ब्लॉक समिति अध्यक्ष मदन ठाकुर, ब्लॉक समिति सदस्य सुरेंद्र ठाकुर और पंचायत उप प्रधान रोशन ठाकुर ने उन्हें शाल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसडीएम कंडाघाट गोपाल शर्मा उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस सचिव रमेश ठाकुर और रामस्वरूप ठाकुर भी मौजूद रहे। पंचायत सदस्य सपना, गोपाल ठाकुर, योगेश और कृष्ण ठाकुर उपस्थित रहे।

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