वीडियो: बघाटी दिवस पर सोलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंत्री धनीराम शांडिल ने बताैर मुख्य अतिथि की शिरकत

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सोलन के ब्रुरी में बघाटी सामाजिक संस्था की ओर से बघाट दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ाव समाज को एकजुट रखता है। उन्होंने दिवंगत राजा दुर्गा सिंह की 124वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। मंत्री शांडिल ने बघाटी संस्कृति, भाषा, लोक परंपराओं और रीति-रिवाजों को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि इनका संरक्षण एवं संवर्धन हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे आयोजनों से युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने बघाटी सामाजिक संस्था को बघाट दिवस के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। डॉ. शांडिल ने कहा कि बघाटी सामाजिक संस्था बघाटी संस्कृति को एकजुट करने और इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा, परंपराओं और व्यंजनों से भविष्य की पीढ़ी को परिचित कराने का आग्रह किया। मंत्री ने बघाटी सामाजिक संस्था को अपनी ऐच्छिक निधि से 21 हजार रुपये देने की घोषणा की। बघाटी सामाजिक संस्था सोलन के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। मंच का संचालन जियालाल ठाकुर एवं उमेश शर्मा ने किया। वक्ताओं ने बघाट रियासत के राजा दुर्गा सिंह की जीवनी व हिमाचल निर्माण पर उनके योगदान पर प्रकाश डाला। संस्था ने मंत्री से मांग उठाई कि शहर में उचित स्थान पर राजा दुर्गा सिंह का समारक बनाया जाए और संस्था सभागार के लिए उपायुक्त स्थान भी मुहैया करवाया जाए। संस्था ने इस दौरान संकल्प लिया कि संस्था बघाटी बोली में एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करेगी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत पड़ग की प्रधान मीरा, मनसार पंचायत के प्रधान जय प्रकाश, जौणाजी पंचायत के प्रधान सचिन कश्यप, पड़ग पंचायत के उप प्रधान विक्रांत वर्मा, डॉ. लेख राज शर्मा, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के उपाध्यक्ष कर्नल संजय शांडिल, जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, राज परिवार से कर्ण सिंह कंवर, बघाटी सामाजिक संस्था सोलन के महासचिव रमेश शर्मा, उपाध्यक्ष परमानंद शर्मा, शेर सिंह ठाकुर, संजय शर्मा, गणेश दत्त शर्मा, संतोष भारद्वाज, सक्षम शर्मा, लक्ष्मी दत्त शर्मा, विकास ठाकुर, उपमंडलाधिकारी सोलन नीरजा शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पदम देव शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति व ग्रामीण इस अवसर पर उपस्थित रहे।

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