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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुरला में गुरुवार को खेल दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के बीच विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने पूरे जोश के साथ भाग लेकर खेल प्रतिभा और टीम भावना का परिचय दिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक पृथ्वी सिंह ने बतौर मुख्यातिथि किया। इस दौरान प्रधानाचार्य राजीव सैनी विशेष रूप से मौजूद रहे।

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