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ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधा पहुंचाने के दावों के बीच शिलाई विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ग्वाली के अरियो गांव की तस्वीर आज भी बुनियादी सुविधाओं की हकीकत बयां कर रही है। गांव में सड़क नहीं होने के कारण बुधवार को एक बीमार महिला को मुख्य सड़क तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को कई किलोमीटर तक लकड़ी के डंडे से बांधकर उठाना पड़ा। अधरंग का दौरा पड़ने के बाद गुलाबी देवी को अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों और ग्रामीणों को कच्चे रास्ते से होते हुए मटियाणा तक पहुंचाना पड़ा। महिला के बेटे चमेल सिंह और स्थानीय ग्रामीण कमलदीप, विवेक, राजेंद्र आदि ने बताया कि बुधवार को गुलाबी देवी को अधरंग का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी, लेकिन गांव तक सड़क सुविधा नहीं होने के कारण वाहन पहुंचना संभव नहीं था। ऐसे में ग्रामीणों ने लकड़ी के डंडे की मदद से महिला को बांधकर उठाया और पैदल मुख्य सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई।

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