{"_id":"6afef1da7a044bb7440fb154","slug":"video-no-road-sick-woman-carried-to-the-main-thoroughfare-tied-to-a-pole-claims-of-development-exposed-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिलाई: सड़क नहीं, डंडे पर बांधकर बीमार महिला को पहुंचाया मुख्य मार्ग तक, विकास के दावों की खुली पोल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शिलाई: सड़क नहीं, डंडे पर बांधकर बीमार महिला को पहुंचाया मुख्य मार्ग तक, विकास के दावों की खुली पोल
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधा पहुंचाने के दावों के बीच शिलाई विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ग्वाली के अरियो गांव की तस्वीर आज भी बुनियादी सुविधाओं की हकीकत बयां कर रही है। गांव में सड़क नहीं होने के कारण बुधवार को एक बीमार महिला को मुख्य सड़क तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को कई किलोमीटर तक लकड़ी के डंडे से बांधकर उठाना पड़ा। अधरंग का दौरा पड़ने के बाद गुलाबी देवी को अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों और ग्रामीणों को कच्चे रास्ते से होते हुए मटियाणा तक पहुंचाना पड़ा। महिला के बेटे चमेल सिंह और स्थानीय ग्रामीण कमलदीप, विवेक, राजेंद्र आदि ने बताया कि बुधवार को गुलाबी देवी को अधरंग का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी, लेकिन गांव तक सड़क सुविधा नहीं होने के कारण वाहन पहुंचना संभव नहीं था। ऐसे में ग्रामीणों ने लकड़ी के डंडे की मदद से महिला को बांधकर उठाया और पैदल मुख्य सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।