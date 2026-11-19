हिमाचल प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला गुरुवार को शुरू हो गया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भव्य शोभायात्रा के साथ मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने देव पालकियों को कंधा देकर रवाना किया और शोभायात्रा की अगवानी भी की। शोभायात्रा दोपहर बाद ददाहू स्थित खेल मैदान से प्रारंभ हुई। यह ददाहू बाजार, गिरिपुल, बेडोन, देवशिला और मेला मैदान से होकर गुजरी। शाम ढलने से पूर्व शोभायात्रा रेणुकाजी तीर्थ के त्रिवेणी घाट पर पहुंची। वहां मां रेणुका और पुत्र परशुराम का पारंपरिक व आध्यात्मिक मिलन करवाया गया। इस ऐतिहासिक मिलन के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों, शंख, घंटाल, ढोल-नगाड़ों और बैंड-बाजों की मधुर ध्वनि से रेणुका घाटी गूंज उठी। भगवान परशुराम के प्राचीन जामू, कटाहा, महासू व मंडलाह मंदिरों से आई चांदी जड़ित देव पालकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। श्रद्धालु देवताओं के दर्शन कर मनोकामना पूर्ति हेतु मन्नतें मांगते हैं।

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राज परिवार ने निभाई सदियों पुरानी परंपरा

रेणुका मेले की सदियों पुरानी परंपरा निभाने राज परिवार के वंशज भी गुरुवार को ददाहू पहुंचे। राज परिवार के वंशज कंवर अजय बहादुर सिंह ने परंपरागत वेशभूषा में पालकी का स्वागत किया। उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ भगवान परशुराम की चांदी जड़ित पालकी को पंडाल तक पहुंचाया। यह कार्य विधिवत मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुआ, जिसमें कंवर अभय बहादुर, कंवर हेमंत सिंह और अन्य सदस्य मौजूद थे।

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