इसके बाद उक्त व्यक्ति ने शिकायतकर्ता के खिलाफ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद उक्त व्यक्ति शिकायत वापस लेने के बदले उससे 30 हजार रुपये नकद और महंगी शराब की दो बोतलों की मांग करने लगा। मांग पूरी न करने पर उसे सोशल मीडिया पर बदनाम करने और नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी गई। धमकियों के दबाव में आकर शिकायतकर्ता ने आरोपी को 30 हजार रुपये और शराब की दो बोतलें दे दीं। इसके बाद शिकायतकर्ता पुलिस थाना सदर नाहन पहुंचा और शिकायत दी। एसपी एनएस नेगी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुभम सहोत्रा निवासी चिड़ावाली, नाहन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 हजार रुपये नकद और शराब की दोनों बोतलें बरामद कर ली हैं।

