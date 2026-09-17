वीडियो: नाहन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन

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जिला मुख्यालय नाहन के बाल्मीकि चौक पर देर शाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेहद उत्साह के साथ मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता विजय चौरिया ने की। समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित किए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने देश के विकास में उनके योगदान को सराहा और उनके उत्तम स्वास्थ्य व लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। देर शाम तक चले इस कार्यक्रम में संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित भारी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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