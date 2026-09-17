Sirmour News: सिटी में आज

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खेलकूद प्रतियोगिता : पांवटा साहिब के तारुवाला स्कूल में सुबह 10:00 बजे खेलकूद प्रतियोगिता।



सांस्कृतिक संध्या : चौगान मैदान नाहन में शाम 4:00 बजे स्टेपको की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन।





काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 23 सितंबर को सुबह 10:00 बजे नाहन में वाहनों की पासिंग होगी।

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बाल मेला : सिरमौर के सैनवाला, सराहां स्कूल में सुबह 10:00 बजे बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ ।