Sirmour News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Fri, 18 Sep 2026 12:01 AM IST
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बाल मेला : सिरमौर के सैनवाला, सराहां स्कूल में सुबह 10:00 बजे बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ ।
खेलकूद प्रतियोगिता : पांवटा साहिब के तारुवाला स्कूल में सुबह 10:00 बजे खेलकूद प्रतियोगिता।
सांस्कृतिक संध्या : चौगान मैदान नाहन में शाम 4:00 बजे स्टेपको की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 23 सितंबर को सुबह 10:00 बजे नाहन में वाहनों की पासिंग होगी।
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खेलकूद प्रतियोगिता : पांवटा साहिब के तारुवाला स्कूल में सुबह 10:00 बजे खेलकूद प्रतियोगिता।
सांस्कृतिक संध्या : चौगान मैदान नाहन में शाम 4:00 बजे स्टेपको की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 23 सितंबर को सुबह 10:00 बजे नाहन में वाहनों की पासिंग होगी।