ददाहू: कन्या संक्रांति पर रेणुका झील की हुई महाआरती, देखें वीडियो

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रेणुका विकास बोर्ड के सौजन्य से भाद्रपद कन्या सक्रांति के अवसर पर गुरुवार को रेणुका झील की संध्याकालीन महाआरती की गई। बोर्ड के सीईओ भरत सिंह ठाकुर, बीडीसी सदस्य वीर सिंह ठाकुर, सहायक अभियंता राम लोक शर्मा, सदस्य इंद्र प्रकाश गोयल, रणदीप सिहं ने संत-महात्माओं सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ मिलकर रेणुका झील की महाआरती की। भगवान परशुराम मंदिर के पुजारी देवा रमेश कपिल व पंडित रविदत्त शर्मा ने विधिवत व मंत्रोच्चारण के साथ महाआरती की रस्म को निभाया। उल्लेखनीय है कि रेणुका विकास बोर्ड ने प्रत्येक संक्रांति के मौके पर रेणुकाजी तीर्थ में प्रात हवन यज्ञ व संध्याकाल में झील की महाआरती का निर्णय लिया है। इस मौके पर महात्मा दीनदयाल पुरी, पारस मुनि, चेतन मुनि, माता राम, तारा दत्त, राजेंद्र सिंह व विरेंद्र सिंह सहित सैकडों श्रद्धालु व संत महात्मा मौजूद रहे।

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