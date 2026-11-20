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सांसद सुरेश कश्यप ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से विधानसभा में दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और भारतीय सेना के मनोबल को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया है। नाहन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राफेल विमान की खरीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस मामले में किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ है। इसके बावजूद इस तरह के बयान देना उचित नहीं है। सुरेश कश्यप ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया, उस पर पूरे देश को गर्व है। ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री की ओर से सेना पर सवाल उठाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

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