सिरमौर: नाहन में 323 बाल वैज्ञानिकों ने दिखाया हुनर, साइंस एक्टिविटी में केशव और उमेश ने मारी बाजी

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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनवाला में आयोजित दो दिवसीय नाहन उपमंडल स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का समापन हो गया। विज्ञान के इस मंच पर नाहन उपमंडल के 42 विद्यालयों के 323 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी वैज्ञानिक सोच, तर्क क्षमता और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। हालिया रिपोर्टों में भी 42 विद्यालयों के 323 विद्यार्थियों के पंजीकरण की पुष्टि हुई है। समापन समारोह में वीगार्ड संयंत्र के प्रमुख सुरजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता और उपविजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य आयूब खान और जिला विज्ञान पर्यवेक्षक सुरेंद्र सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे। बाल विज्ञान कांग्रेस के दौरान विद्यार्थियों ने विज्ञान गतिविधि, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, गणित ओलंपियाड और अभिनव विज्ञान मॉडल सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा देना रहा। कनिष्ठ वर्ग की विज्ञान गतिविधि प्रतियोगिता में एसवीएन नाहन के केशव शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया। करियर अकादमी स्कूल नाहन के मोहम्मद अनस दूसरे और एवीएन नाहन के दिव्याम ठाकुर तीसरे स्थान पर रहे। वरिष्ठ वर्ग में एसवीएन नाहन के उमेश नागर ने बाजी मारी। करियर अकादमी स्कूल नाहन के लक्ष्य कुमार दूसरे और मोगीनंद स्कूल के कासिम अली तीसरे स्थान पर रहे। वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग की इसी प्रतियोगिता में शमशेर स्कूल नाहन के लवजोत पहले, करियर अकादमी स्कूल नाहन के अभय तोमर दूसरे और एवीएन नाहन के आर्यन शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। अभिनव विज्ञान मॉडल के कनिष्ठ वर्ग में त्रिलोकपुर स्कूल की दिव्यांशी प्रथम रहीं। करियर अकादमी स्कूल नाहन के साई अक्षत ने दूसरा और डीएवी नाहन की अदविका ने तीसरा स्थान हासिल किया। वरिष्ठ वर्ग में अरिहंत स्कूल नाहन के चिराग नेगी पहले, एवीएन नाहन के तुषार ठाकुर दूसरे और कालाअंब स्कूल की अमृत कौर तीसरे स्थान पर रहीं। वरिष्ठ वर्ग के गणित ओलंपियाड में अरिहंत स्कूल नाहन के अनिरुद्ध शर्मा प्रथम, डीएवी नाहन के अर्नव गर्ग दूसरे और एसवीएन नाहन की सृष्टि तीसरे स्थान पर रहीं। वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग में मोगीनंद स्कूल के आदित्य शर्मा ने पहला, एसवीएन नाहन के विक्रमादित्य सिंह ने दूसरा और एवीएन नाहन की इशिका ठाकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया। कनिष्ठ वर्ग के गणित ओलंपियाड में करियर अकादमी स्कूल नाहन के उज्जवल भारद्वाज प्रथम, डीएवी नाहन के अंशज बरवाल दूसरे और जमटा स्कूल के लक्ष्य ठाकुर तीसरे स्थान पर रहे। विज्ञान प्रश्नोत्तरी के कनिष्ठ वर्ग में एवीएन नाहन के देवाणी कश्यप और आरव सिंघानिया प्रथम रहे। एसवीएन नाहन के युवान मोहन शर्मा और निमई ठाकुर दूसरे स्थान पर रहे। करियर अकादमी स्कूल नाहन के शौर्या बर्मन और यशिका राठी ने भी दूसरा स्थान हासिल किया। वरिष्ठ वर्ग में अरिहंत स्कूल नाहन के अरूष और नीरज प्रथम, रामा स्कूल की प्रिया और पीयू ठाकुर दूसरे तथा एसवीएन नाहन के निहार और अनन्या तीसरे स्थान पर रहे। वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग में एसवीएन नाहन के शिव चौहान और अभिनव शर्मा प्रथम रहे। शमशेर स्कूल नाहन के आदित्य शर्मा और लक्ष्य ठाकुर दूसरे तथा पीएम श्री स्कूल नाहन की सलोनी पराशर और अदिति तीसरे स्थान पर रहीं। बाल विज्ञान कांग्रेस के आयोजन ने विद्यार्थियों को अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रतियोगिता के मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर दिया। विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने मॉडल, गतिविधियों, गणितीय तर्क और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

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