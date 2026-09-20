{"_id":"6aafac564fb470b02d0aebff","slug":"video-anganwadi-workers-sirmaur-demand-1000-honorarium-hike-release-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, बजट में बढ़े 1000 रुपये अब तक नहीं मिले; मुख्यमंत्री से जल्द भुगतान की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बजट में मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा के बावजूद राशि जारी नहीं होने से सिरमौर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में नाराजगी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि बजट में घोषित 1,000 रुपये की मानदेय बढ़ोतरी को जल्द जारी किया जाए। नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यूनियन शिलाई की सचिव चंद्रकला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की थी। हालांकि, उनके अनुसार यह बढ़ी हुई राशि अभी तक जारी नहीं हुई है। चंद्रकला ने बताया कि मानदेय बढ़ोतरी जारी करने की मांग को लेकर जून महीने में शिमला में भी प्रदर्शन किया गया था। उस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से इसे जल्द जारी करने का आश्वासन मिलने की बात उन्होंने कही। यूनियन का कहना है कि सितंबर का महीना आने के बावजूद मानदेय में की गई बढ़ोतरी का लाभ अभी तक कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नहीं मिला है। चंद्रकला ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार अन्य कर्मचारियों के लिए घोषित बढ़ोतरी जारी की जा चुकी है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अभी इसका इंतजार है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि उनके मानदेय में घोषित 1,000 रुपये की बढ़ोतरी को बिना और देरी के जारी किया जाए। उनका कहना है कि लंबे समय से इस मांग को सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है। इससे पहले नाहन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यूनियन की बैठक भी आयोजित हुई। बैठक में मानदेय बढ़ोतरी अभी तक जारी नहीं होने पर नाराजगी जताई गई और सरकार से जल्द इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांग पर जल्द निर्णय लेते हुए बजट में घोषित बढ़ोतरी की राशि जारी करेगी।

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