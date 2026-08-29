{"_id":"6a92cf4965073cbf3002871f","slug":"video-nahan-sports-activities-held-at-prem-nagar-school-on-national-sports-day-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रेम नगर स्कूल में हुईं खेलकूद गतिविधियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन। हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर राजकीय प्राथमिक पाठशाला प्रेम नगर में विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का शानदार आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के नन्हे बच्चों ने मैदान पर उतरकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं के दौरान छात्र-छात्राओं के बीच कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के कड़े मुकाबले हुए, जिसमें बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खेलकूद गतिविधियों के बाद दोपहर के सत्र में बच्चों के बौद्धिक और रचनात्मक विकास के लिए शतरंज (चेस) और ड्राइंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। पाठशाला के प्रभारी मायाराम शर्मा ने बच्चों को खेलों का महत्व समझाते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में खेलों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है।

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