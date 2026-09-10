{"_id":"6aa28f68b8682870b10cade2","slug":"video-nahan-dr-balbir-sharma-becomes-president-and-ratan-singh-chauhan-becomes-senior-vice-president-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: डॉ. बलबीर शर्मा प्रधान और रतन सिंह चौहान बने वरिष्ठ उप प्रधान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला सिरमौर राजकीय सेवानिवृत्त अध्यापक संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक उमेश बहुगुणा की अध्यक्षता में नाहन में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें डॉ. बलबीर शर्मा को जिला प्रधान चुना गया। इसके साथ ही पेंशनभोगियों के लंबित वित्तीय लाभों को लेकर भी प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में उपस्थित 51 सदस्यों ने आम सहमति से नई कार्यकारिणी के लिए पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव किया। इसमें डाॅ. बलबीर शर्मा को प्रधान, रतन सिंह चौहान को वरिष्ठ उप प्रधान, संत राम शर्मा को महासचिव और वेद प्रकाश कंवर को कोषाध्यक्ष बनाया गया। जबकि मुख्य संरक्षक की जिम्मेदारी नीना कौशिक, प्रेमपाल सिंह चौहान, देवी सहाय, गुरुदेव सिंह, कंवर सिंह नेगी, बिजरा तोमर, उमेश बहुगुणा, विश्वनाथ शर्मा व सोमदत्त को दी गई। इसके अलावा देवी चंद शास्त्री व यशपाल कछावा को उप प्रधान, इंद्र बहादुर, महिमा नंद व अमृता कंवर को सह सचिव बनाया गया। जबकि अनुप भटनागर, नरेश मोहिल, रविंद्र शर्मा, बलिंद्र सिंह पुंडीर, सुभाष शर्मा व उदयराम शर्मा को संगठन सचिव बनाया गया। वहीं सेवा राम, अमर सिंह, फकीर चंद, लीला, मीरा नेगी, अमरदत्त, अतर सिंह तोमर को प्रचार सचिव बनाया गया। राजकुमार, जगत सिंह ठाकुर, केदार सिंह सूर्यवंशी, संत राम शर्मा, राकेश शर्मा, राजेंद्र गुप्ता, बलबीर शर्मा, विक्रम गौतम व कमला ठाकुर को कानूनी सलाहकार बनाया गया।

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