{"_id":"6aa28f68b8682870b10cade2","slug":"video-nahan-dr-balbir-sharma-becomes-president-and-ratan-singh-chauhan-becomes-senior-vice-president-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: डॉ. बलबीर शर्मा प्रधान और रतन सिंह चौहान बने वरिष्ठ उप प्रधान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नाहन: डॉ. बलबीर शर्मा प्रधान और रतन सिंह चौहान बने वरिष्ठ उप प्रधान
जिला सिरमौर राजकीय सेवानिवृत्त अध्यापक संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक उमेश बहुगुणा की अध्यक्षता में नाहन में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें डॉ. बलबीर शर्मा को जिला प्रधान चुना गया। इसके साथ ही पेंशनभोगियों के लंबित वित्तीय लाभों को लेकर भी प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में उपस्थित 51 सदस्यों ने आम सहमति से नई कार्यकारिणी के लिए पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव किया। इसमें डाॅ. बलबीर शर्मा को प्रधान, रतन सिंह चौहान को वरिष्ठ उप प्रधान, संत राम शर्मा को महासचिव और वेद प्रकाश कंवर को कोषाध्यक्ष बनाया गया। जबकि मुख्य संरक्षक की जिम्मेदारी नीना कौशिक, प्रेमपाल सिंह चौहान, देवी सहाय, गुरुदेव सिंह, कंवर सिंह नेगी, बिजरा तोमर, उमेश बहुगुणा, विश्वनाथ शर्मा व सोमदत्त को दी गई। इसके अलावा देवी चंद शास्त्री व यशपाल कछावा को उप प्रधान, इंद्र बहादुर, महिमा नंद व अमृता कंवर को सह सचिव बनाया गया। जबकि अनुप भटनागर, नरेश मोहिल, रविंद्र शर्मा, बलिंद्र सिंह पुंडीर, सुभाष शर्मा व उदयराम शर्मा को संगठन सचिव बनाया गया। वहीं सेवा राम, अमर सिंह, फकीर चंद, लीला, मीरा नेगी, अमरदत्त, अतर सिंह तोमर को प्रचार सचिव बनाया गया। राजकुमार, जगत सिंह ठाकुर, केदार सिंह सूर्यवंशी, संत राम शर्मा, राकेश शर्मा, राजेंद्र गुप्ता, बलबीर शर्मा, विक्रम गौतम व कमला ठाकुर को कानूनी सलाहकार बनाया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।