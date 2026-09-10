{"_id":"6aa29789687c810af80ef207","slug":"video-anganwadi-workers-in-nahan-sensitized-about-the-hamari-zimmedari-our-responsibility-campaign-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: नाहन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हमारी जिम्मेदारी अभियान के प्रति किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सिरमौर: नाहन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हमारी जिम्मेदारी अभियान के प्रति किया जागरूक
देशभर में नौ सितंबर से आठ अक्तूबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों और अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर गुरुवार को बाल विकास विभाग की ओर से नाहन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें करीब 70 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
कार्यशाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी केंद्र हमारी जिम्मेदारी अभियान के तहत पांच प्रमुख कंपोनेंट पर कार्य करने को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान आहार विविधता, गर्म भोजन, सामुदायिक भागीदारी और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना समेत पोषण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्रों में इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला के दौरान डॉ. ममता जैन ने पोषाहार को लेकर विस्तृत जानकारी दी। बाल विकास विभाग के जिला परियोजना अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि पोषण माह का उद्देश्य लोगों को संतुलित और पौष्टिक आहार के महत्व के प्रति जागरूक करना है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।