{"_id":"6aa2990b8abb37f92708625c","slug":"video-administration-takes-major-action-against-encroachment-in-nahan-tensions-flare-up-at-two-locations-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: नाहन में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दो जगह गरमाया माहौल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नाहन शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने गुरुवार को सख्त कार्रवाई करते हुए एनएच किनारे जमे अवैध कब्जे हटाने शुरू कर दिए। करीब 11:30 बजे शुरू हुआ अभियान दोपहर दो बजे तक चला। इस दौरान नगर परिषद, प्रशासन, पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने सड़क किनारे बनाए गए अवैध खोखे व अस्थायी ढांचे हटाए तथा एनएच की भूमि पर बनाए गए रैंप भी जेसीबी से उखाड़ दिए। लंबे समय से सड़क किनारे खड़े खतरनाक और कबाड़नुमा वाहनों को ट्रकों में लोड कर मौके से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान महर्षि वाल्मीकि चौक और गोबिंदगढ़ मोहल्ला में विरोध के चलते कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की लोगों में हडकंप मच गया। आगे आने वाले स्थानों से लोग अतिक्रमण हटाने में जुट गए। कार्रवाई के दौरान एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान, नगर परिषद के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार सहित पुलिस, नगर परिषद और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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