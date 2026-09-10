{"_id":"6aa2c254ed6cd4a9dd02a4af","slug":"video-sirmaur-trailer-overturns-at-nehli-just-a-day-after-road-restoration-traffic-disrupted-for-10-hours-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: सड़क बहाली के दूसरे ही दिन नेहली में पलटा ट्राला, 10 घंटे ठप रही आवाजाही","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिरमौर के प्रमुख जिला मार्ग नाहन-ददाहू-हरिपुरधार की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सामने आ गई। नेहली के पास करीब एक सप्ताह बाद बहाल हुए मार्ग पर गुरुवार को एक भारी ट्राला पलट गया। इससे मार्ग पर करीब 10 घंटे बड़े वाहनों की आवाजाही ठप रही। लोगों को शीलनू होते हुए कैलाश मार्ग से सफर करना पड़ा। सड़क बहाली के अगले ही दिन हुई इस घटना ने मार्ग की क्षमता और यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक ट्राला ददाहू की ओर जा रहा था। गुरुवार तड़के नेहली के समीप क्यारटू में तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्राला सड़क के बीच पलटने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी की मदद से सड़क के ऊपर की ओर वैकल्पिक रास्ता तैयार किया। दोपहर करीब दो बजे छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी, जबकि बड़े वाहनों के लिए मार्ग शाम करीब चार बजे बहाल हुआ। एक सप्ताह तक बंद रहने के बाद नाहन-ददाहू मार्ग को मंगलवार को ही बहाल किया गया था। इसके अगले ही दिन भारी वाहन पलटने से मार्ग फिर बाधित हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाहन-ददाहू-हरिपुरधार मार्ग लंबे समय से सिंगल लेन है। इस पर भारी वाहनों की बढ़ती आवाजाही के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। लोगों ने मार्ग को डबल लेन करने और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग उठाई है। उधर, गुलरिया के पास मलबा आने से नाहन-कौलावालांभूड़ मार्ग भी बाधित हो गया। इस दौरान मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस करीब आधे घंटे तक रास्ते में फंसी रही। पुलिस अधीक्षक एनएस नेगी ने बताया कि नाहन-ददाहू सड़क पर ट्राला पलटने से यातायात बाधित हुआ था। वाहन चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

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