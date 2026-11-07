नाहन: छोटी दिवाली पर चौगान में सजा पटाखा बाजार, खरीदारी को उमड़े लोग

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छोटी दिवाली के अवसर पर नाहन के चौगान मैदान में पटाखों की खरीदारी के लिए लोग जुटने लगे हैं। प्रशासन की अनुमति के बाद यहां पटाखों की दुकानें लगाई गईं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पहुंचकर आतिशबाजी की खरीदारी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दमकल वाहन भी मौके पर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

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