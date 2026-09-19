{"_id":"6aae6a92f6f278a13a0dedf7","slug":"video-mp-suresh-kashyap-inaugurated-the-nahan-branch-of-bank-of-baroda-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सांसद सुरेश कश्यप ने किया बैंक ऑफ बड़ौदा की नाहन शाखा का उद्घाटन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बैंक ऑफ बड़ौदा की नाहन शाखा का यशवंत विहार में शुरू हुई। सांसद सुरेश कश्यप ने शाखा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बैंक पदाधिकारियों और कर्मचारियों को नई शाखा शुरू होने पर बधाई दी। सांसद ने कहा कि नाहन में बैंक की नई शाखा खुलने से क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि यह हिमाचल प्रदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा की 38वीं और सिरमौर जिले में चौथी शाखा है। बैंक के चंडीगढ़ जोनल हेड ने बताया कि देशभर में बैंक की करीब 8700 शाखाएं संचालित हैं। कार्यक्रम में बैंक के राज्य और जिला स्तर के अधिकारी-कर्मचारी तथा स्थानीय लोग मौजूद रहे।

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