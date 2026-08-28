{"_id":"6a91394d6766b5095006841f","slug":"video-lanapalar-school-best-winner-under-19-sports-sirmaur-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: लानापालर स्कूल बना सर्वश्रेष्ठ विजेता, खिलाड़ियों पर बरसे इनाम; जिला स्तर के लिए हुआ चयन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लानापालर में आयोजित तीन दिवसीय अंडर-19 छात्र वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान लानापालर स्कूल ने सर्वाधिक अंक हासिल कर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की ट्रॉफी अपने नाम की। समापन समारोह में समाजसेवी सूरत सिंह कंठ ने विजेता टीमों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। संगड़ाह जोन के छात्र वर्ग के खेल प्रभारी कपिल मोहन ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता में जोन के 13 विद्यालयों के करीब 150 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। तीन दिनों तक मैदान में खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वॉलीबॉल के फाइनल मुकाबले में हरिपुरधार स्कूल ने कोटिधिमान स्कूल को लगातार तीन सेट में हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं कबड्डी के फाइनल में भी हरिपुरधार की टीम का दबदबा रहा। टीम ने संगड़ाह स्कूल को 17 अंकों के अंतर से पराजित किया। खो-खो में लानापालर स्कूल ने रजाना स्कूल को तीन अंकों से हराकर जीत दर्ज की। बैडमिंटन में भी लानापालर के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए बीवीएन पब्लिक स्कूल संगड़ाह को 2-0 से मात दी। योगा प्रतियोगिता में भाटगढ़ स्कूल की टीम ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि लानापालर स्कूल दूसरे स्थान पर रहा। शतरंज प्रतियोगिता में लानापालर ने संगड़ाह को हराकर बाजी अपने नाम की। पूरी प्रतियोगिता में लगातार बेहतर प्रदर्शन के आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लानापालर ने सबसे ज्यादा अंक अर्जित किए और सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की ट्रॉफी जीती। प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन अब जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए किया गया है। वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो और ठोडा के चयनित खिलाड़ी 5 से 7 सितंबर तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फागू में होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। वहीं बैडमिंटन, शतरंज और योगा के चयनित खिलाड़ी 27 से 29 सितंबर तक नारग स्कूल में संगड़ाह जोन का प्रतिनिधित्व करेंगे। खेल प्रभारी कपिल मोहन ठाकुर ने कहा कि संगड़ाह जोन का खेलों में लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन रहा है। इस बार भी खिलाड़ियों से जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। समापन समारोह में मुख्यातिथि समाजसेवी सूरत सिंह कंठ ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले संगड़ाह जोन के विद्यार्थियों को अपनी ऐच्छिक निधि से खेल किट उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रतियोगिता के प्रबंधक सचिव तपेंद्र चौहान ने सभी विजेता खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार जताया। समारोह में सूरत सिंह कंठ के पुत्र ललित कंठ, पंचायत समिति सदस्य करिश्मा ठाकुर, प्रधान बलवीर सिंह, समाजसेवी विनय शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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