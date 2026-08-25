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संगड़ाह: वॉलीबॉल में भाटगढ़, बैडमिंटन में बड़ग ने शुरुआती मैच जीते

Ashish Kumar आशीष कुमार
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:38 PM IST
Bhatgarh won the opening match in volleyball, and Badag won in badminton.
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लानापालर में मंगलवार को संगड़ाह जोन की छात्र वर्ग की अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। इसका शुभारंभ लानापालर पंचायत की प्रधान शीतल शर्मा ने किया। संगड़ाह जोन के प्रभारी कपिल मोहन ठाकुर ने गत वर्ष आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में संगड़ाह जोन की उपलब्धियों पर रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर इस खेलकूद प्रतियोगिता के प्रबंधक सचिव और स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य तपेंद्र चौहान ने सभी ग्राम पंचायत लाना पालर वासियों का इस खेलकूद प्रतियोगिता में सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। पहले दिन हुए वॉलीबॉल मैच में भाटगढ़ स्कूल ने बीवीएन स्कूल संगड़ाह को 2-0 से मात देकर अगले दौर में प्रवेश पाया। बैडमिंटन में बडग़ स्कूल ने रजाना और बीवीएन संगड़ाह ने राजकीय स्कूल संगड़ाह को 2-0 से मात देकर अगले चरण में प्रवेश पाया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य लाना पालर करिश्मा ठाकुर, विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष बलवीर सिंह, उप प्रधान वीरेंद्र सिंह, समाज सेवी विनय शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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