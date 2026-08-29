Sirmour News: ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग में दक्ष प्रथम

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छठी से दसवीं तक के विद्यार्थियों ने हिस्सासंवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। राजकीय आदर्श शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन में विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाने के लिए संस्कृत सप्ताह मनाया गया। इस दौरान विद्यालय में अलग-अलग प्रतियोगिताएं करवाई गईं, जिनमें छठी से दसवीं कक्षा तक के करीब 21 विद्यार्थियों ने भाग लिया।ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता में दक्ष ने प्रथम, लक्ष्य शर्मा ने द्वितीय और आकृति शर्मा ने तृतीय स्थान हासिल किया। चित्रकला प्रतियोगिता में सौरभ चौहान प्रथम, सचिन चौहान द्वितीय और दीपक तृतीय रहे। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में आदित्य सिंह प्रथम, चिराग शर्मा द्वितीय और अरविंद तृतीय स्थान पर रहे। विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया।कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्या कुसुम लता कौशल, संस्कृत शिक्षक अमित शर्मा और संगीता ठाकुर ने विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति और नैतिक संस्कारों के महत्व की जानकारी दी। प्रधानाचार्या ने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की पहचान है। उन्होंने विद्यार्थियों से संस्कृत भाषा के अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने का आह्वान किया।