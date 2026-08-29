Sirmour News: नितिन एबीवीपी इकाई के बने अध्यक्ष

संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब/कफोटा(सिरमौर)। कफोटा कॉलेज में एबीवीपी इकाई की कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी की बैठक तहसील संयोजक एवं चुनाव अधिकारी मुकेश शर्मा की देखरेख में हुई। इस दौरान एबीवीपी के जिला संगठन मंत्री समेत जिला कार्यकारिणी के सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे।नई कार्यकारिणी में नितिन को इकाई अध्यक्ष और अजय को इकाई सचिव का दायित्व सौंपा गया। धीरज और अमन को इकाई उपाध्यक्ष, कृष और आनंद को इकाई सह-सचिव, आयुष को कोषाध्यक्ष और आर्यन को सोशल मीडिया प्रमुख बनाया गया है। अनिल को एसएफडी प्रमुख, यश को एसएफएस प्रमुख, अभिषेक को आरकेएम प्रमुख, हिमांशु को खेलो भारत प्रमुख और मयंक को एनसीसी प्रमुख का दायित्व सौंपा गया है।