{"_id":"6afc44e007994ec2f60da8b6","slug":"video-32-teachers-provided-training-for-better-use-of-ict-tools-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: आईसीटी उपकरणों के बेहतर इस्तेमाल के लिए 32 शिक्षकों को दिया प्रशिक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्कूलों में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डाइट नाहन में एक दिवसीय आईसीटी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 16 स्कूलों के 32 अध्यापकों ने भाग लिया। शिमला से पहुंचे विशेषज्ञ डॉ. सुनील कमल ने शिक्षकों को सूचना एवं संचार तकनीक (आईसीटी) से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। कार्यशाला के समन्वयक सतपाल चौहान ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार का उद्देश्य स्कूली बच्चों को आईसीटी के माध्यम से आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है।

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