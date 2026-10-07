{"_id":"6ac615268c715103a3099c80","slug":"video-rampur-narain-ward-development-works-tenders-roni-rana-thanks-government-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर में विकास कार्यों को मिली गति, नरैण वार्ड में पांच करोड़ से अधिक के टेंडर; रोनी राणा ने जताया आभार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलने पर जिला परिषद सदस्य रोनी राणा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और रामपुर के विधायक नंद लाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हाल में स्वीकृत और शुरू किए गए विकास कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। रामपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में रोनी राणा ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के क्षेत्रीय दौरे के बाद नरैण वार्ड में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों के टेंडर लगाए गए हैं। इनमें बहाली विश्राम गृह, तकलेच क्षेत्र में स्लैब और कलवर्ट निर्माण के अलावा सड़क तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से क्षेत्र की सड़क व्यवस्था में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। रोनी राणा ने तकलेच स्कूल को सीबीएसई का दर्जा दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के काशापाठ दौरे को भी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताया। रोनी राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने काशापाठ पहुंचकर स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। काशापाठ के नए स्कूल भवन के लिए दो करोड़ रुपये की घोषणा और काशापाठ-रामपुर वाया तकलेच बस सेवा शुरू करने के प्रयास क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का काशापाठ में रात्रि प्रवास यह दर्शाता है कि सरकार दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। काशापाठ तक सड़क पहुंचाने में योगदान देने वाले आजीत जी को याद किए जाने को भी उन्होंने क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बताया। रोनी राणा ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी विकास कार्य का राजनीतिक श्रेय लेना नहीं है। उनका प्रयास सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को सरकार और प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाना है। उन्होंने विकास कार्यों में सहयोग के लिए क्षेत्र की जनता का भी आभार जताया।

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