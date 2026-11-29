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पेशी पर उपस्थित रहने का भरोसा देने के बावजूद अदालत में नहीं पहुंचे दोनों आरोपीसंवाद न्यूज़ एजेंसी

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। किन्नौर जिले के रिकांगपिओ थाने में दर्ज 1.55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने कपिल देव और हरीश कुमार की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। दोनों आरोपियों के खिलाफ 19 जुलाई 2022 को रिकांगपिओ थाना में आईपीसी की धाराओं 409, 420, 120बी और 406 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने अपनी याचिकाओं में खुद को निर्दोष बताते हुए पुलिस पर झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया था। उन्होंने जांच में शामिल होने और सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहने का भरोसा भी दिया था। राज्य सरकार ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपियों से 1,55,15,714 रुपये की वसूली अभी शेष है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपियों पर हिमाचल प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की धोखाधड़ी में संलिप्त होने के आरोप हैं। यह उनके खिलाफ दर्ज दूसरा मामला है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को भी गंभीरता से लिया कि दोनों आरोपी अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर करने के समय और सुनवाई के दिन व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जबकि उन्होंने पेश होने का भरोसा दिया था। अदालत ने उनके इस आचरण को कानून के प्रति गंभीरता की कमी के रूप में देखा। अदालत ने कहा कि आरोपियों के पूर्व आपराधिक इतिहास को देखते हुए उनके दोबारा इसी तरह के अपराध में संलिप्त होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। मामले की गंभीरता और आरोपियों के आचरण को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।