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पहले दिन उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, पारंपरिक देव रस्म संघेड़ा के साथ शुरू हुआ तीन दिवसीय आयोजन



देव मिलन से देवमय हुआ जखनोटी, पवासी महाराज के मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह शुरू

संवाद न्यूज एजेंसी

चिड़गांव (रोहड़ू)। उपमंडल रोहड़ू के जखनोटी गांव में देवता पवासी महाराज के नवनिर्मित भव्य मंदिर का तीन दिवसीय प्रतिष्ठा समारोह रविवार को पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शुरू हुआ। समारोह के पहले दिन देव मिलन की पारंपरिक रस्म संघेड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जखनोटी पहुंचकर देवी-देवताओं के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। समारोह में बाशिक देवता महाराज, पवासी देवता महाराज और किलबालु देवता महाराज के साथ आमंत्रित देवता जीवांशुल महाराज और बोठा महाराज ने भी शिरकत की। पांच देवी-देवताओं के भव्य मिलन से पूरा जखनोटी गांव देवमय हो उठा। देवताओं के आगमन पर पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज और देव रीति-रिवाजों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालुओं ने देव परंपराओं में भाग लेकर देवताओं का आशीर्वाद लिया। तीन दिवसीय समारोह के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ प्राचीन देव परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा। आयोजन को लेकर ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें आयोजन के दौरान तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मंदिर कमेटी के मोतमीन भजन दास, मिचर सैन और समस्त ग्रामवासियों ने क्षेत्र के श्रद्धालुओं से परिवार सहित समारोह में पहुंचकर देवता पवासी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है।